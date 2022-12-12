В Орле «вкатают в асфальт» более 7 миллиардов рублей

Власти областного центра в очередной раз переписали дорожную программу.

Администрация областного центра уже не в первый раз скорректировала параметры муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы». В частности, в обновленной редакции изложены новые финансовые показатели. Согласно актуальной версии документа общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составит 7,18 миллиарда рублей. Из них финансирование 2022 года составляет 2,306 миллиарда рублей, в 2023 году планируется вложить 2,931 миллиарда рублей.

Уточнение параметров программы связано, в том числе, с утверждением бюджетов области и города на плановый трехлетний период. Большая часть средств поступит из Дорожного фонда Орловской области – 6,521 миллиарда рублей (в 2022 году – 1,798 миллиарда, в 2023 году – 2,817 миллиарда рублей). Бюджет города Орла внесет свою лепту, которая за пять лет реализации программы составит скромные 125,122 миллиона рублей. Кроме того, в дороги Орла планируется вложить 533,985 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета.

Согласно обновленному паспорту, за период 2022-2026 годов реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 49,86 километра и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения должна за это время уменьшиться на 10,81 процентных пункта.

ИА «Орелград»