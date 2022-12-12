В Орловской области за выходные пострадали три пешехода

Аварии произошли в Орле и Ливнах 10 и 11 декабря.

В минувшую субботу под колесами ВАЗ-2111 оказалась 88-летняя женщина. Она примерно в 7:30 переходила проезжую часть в районе дома №17 по улице Воронежской в Ливнах. (Судя по фото с места происшествия, буквально в десятке метров от зебры). 32-летний водитель не смог избежать внезапного пешехода. В результате ДТП пенсионерка получила травмы, госпитализирована.

В воскресенье, примерно в 17:20, на улице 60-лет Октября в Орле под колесами «Лады Калины» оказалась 16-летняя девушка. 47-летний водитель в районе дома №28 при повороте налево с улицы Октябрьской не пропустил пешехода, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Девушка получила травмы.

11 декабря, примерно в 19:05, авария произошла в Ливнах на улице Щербакова. 19-летний водитель на «Ладе Гранте» в районе дома №62 допустил наезд на 43-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован с травмами.

Всего за минувшие выходные было зафиксировано 21 ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»