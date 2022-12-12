В Северном районе Орла многие дома остались без воды

На улице Орловских партизан проводятся аварийно-восстановительные работы.

Многие дома, расположенные в Северном районе Орла, сегодня остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На улице Паровозная проводятся аварийно-восстановительные работы, в связи с чем с 9.00 до 16.00 прекращено водоснабжение в домах по адресам:

ул. Д. Блынского, 2, 2а, 4;

Московскому шоссе, 111, 111г, 111д, 113, 113а, 113б, 113в, 115 д/с №31;

ул. Орловских партизан, 3, 5, 7, 9.

Организован подвоз цистерн с питьевой водой. Они будут расположены в районе жилых домов ул. Орловских партизан, 113б и ул. Д. Блынского, 2а.

ИА «Орелград»