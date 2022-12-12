Власти Орловской области утвердили природоохранный план на уходящий год

Координатором определен региональный департамент надзорной и контрольной деятельности.

Одним из главных исполнителей станет областное управление лесами. Этому ведомству предписано не позднее 12 марта 2023 года направить в указанный выше департамент информацию о ходе реализации плана. Такая же рекомендация адресована органам местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципального округов. Отчитаться о выполнении плана они должны не позднее 12 марта 2023 года.

Хотя сам план был утвержден только 8 декабря, многие его мероприятия уже как бы стартовали. Датой начала их проведения значится 1 сентября 2022 года. Возможно, это связано с тем, что сам региональный план был разработан во исполнение постановления правительства Российской Федерации, принятого еще 2 августа 2022 года. Кстати, департаменту надзорной и контрольной деятельности разрешено на основе анализа и обобщения информации, полученной с мест, вносить (при необходимости) корректировки.

Что касается мероприятий, то они предполагают, прежде всего, работы по ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и другого мусора. Оплачиваться данные работы будут за счет муниципальных бюджетов. В Орле, например, на данные цели выделят свыше миллиона рублей. В Болховском районе в рамках плана предполагается приобретение первичных средств пожаротушения для «осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров».

Кстати, мероприятия плана ранжируются в зависимости от приоритета. Последний присваивается в зависимости от прогноза выделения бюджетных средств. Например, уборка несанкционированных свалок имеет высокий приоритет, а приобретение первичных средств пожаротушения – средний. В Залегощенском и Знаменском районах планируется посадка леса. Однако данным мероприятиям присвоен низкий приоритет ввиду незначительного прогнозного финансирования.

ИА «Орелград»