Четверо орловцев пострадали при столкновении иномарки и ВАЗа на Поселковой

Водитель «Фольксвагена» врезался в ВАЗ, ехавший в попутном направлении.

Вчера вечером четверо человек пострадали в результате столкновения автомобилей «Фольксваген Джетта» и ВАЗ 21074 на улице Поселковая. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 22.10 водитель «Фольксвагена» ехал со стороны Городской в сторону улицы 6-й Орловской дивизии и врезался в ВАЗ, ехавший спереди.

В результате столкновения пострадали оба водителя, а также две девушки, находившиеся в салоне ВАЗа. Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

ИА «Орелград»