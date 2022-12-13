Четверо орловцев пострадали при столкновении иномарки и ВАЗа на Поселковой

13.12.2022 | 13:59 Новости, Происшествия

Водитель «Фольксвагена» врезался в ВАЗ, ехавший в попутном направлении.

Вчера вечером четверо человек пострадали в результате столкновения автомобилей «Фольксваген Джетта» и ВАЗ 21074 на улице Поселковая. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 22.10 водитель «Фольксвагена» ехал со стороны Городской в сторону улицы 6-й Орловской дивизии и врезался в ВАЗ, ехавший спереди.

В результате столкновения пострадали оба водителя, а также две девушки, находившиеся в салоне ВАЗа. Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования