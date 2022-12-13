Чиновники отдали сотни тысяч рублей за невыполненные работы?

Прокуратура потребовала вернуть в бюджет неправомерно перечисленные деньги.

Резонансное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области по исковому заявлению заместителя прокурора Орловской области, старшего советника юстиции Сергея Панкратова. Иск был подан в интересах муниципального образования «Хотынецкий район» к администрации этого же района. Вторым ответчиком по делу стало крестьянское хозяйство «Руслан». Прокурор просил суд о признании недействительным договора и применении последствий недействительности. Кстати, Хотынецкий районный Совет народных депутатов поддержал в суде позицию прокуратуры региона.

Как установил суд, в августе 2019 года распоряжением администрации Хотынецкого района «в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации» первый замглавы администрации Юрий Чадаев был назначен ответственным за восстановление водоснабжения в деревне Большое Юрьево. Ему также было поручено организовать работы по капремонту местной скважины. Спустя месяц администрация района заключила договор с вышеуказанным крестьянским хозяйством. Последнее обязалось выполнить капремонт скважины.

Общая стоимость работ по договору составляла 749,8 тысячи рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Хотынецкого района. Договор был подписан руководителем КХ и Чадаевым и скреплен печатями. Менее чем через неделю был подписан акт сдачи-приемки работ, согласно которому заказчик принял выполненные работы на оговоренную сумму. В акте было указано, что работы выполнены полностью и в срок, заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Еще через день акт приемки законченного комплекса работ был принят уже комиссией из шести человек. Предъявленный к приемке объект был принят в эксплуатацию. Интересно, что в данном акте отсутствует подпись только главы КХ. Еще через день по платежному поручению была произведена оплата работ по вышеуказанному контракту. Словом, все произошло очень быстро. Однако затем прокуратурой Орловской области была проведена проверка соблюдения требований законодательства при заключении и исполнении указанного договора.

Было установлено, что «работы, в отношении которых был заключен договор и подписаны акты приемки и принятия в эксплуатацию, фактически не выполнялись». Мероприятия, связанные с восстановлением работоспособности вышеуказанной скважины в действительности были выполнены совсем другой компанией, причем подрядчику оплатила их не администрация Хотынецкого района, а еще одно местное предприятие. Более того, скважина была капитально отремонтирована в августе 2019 года, а чиновники заключили договор на ее ремонт в сентябре.

По мотивам прокурорской проверки в ноябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В материалах дела изначально фигурировало неустановленное лицо из числа сотрудников администрации района. В августе 2022 года уголовное дело было прекращено «ввиду отсутствия в действиях заместителя главы администрации Хотынецкого района Орловской области Чадаева Ю.Ю. составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 285.1 УК РФ». В данном случае арбитраж удовлетворил исковые требования прокурора, признал договор администрации с КХ недействительным, а само крестьянское хозяйство обязал вернуть в бюджет 749,8 тысячи рублей.

ИА «Орелград»