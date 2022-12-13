Окончание строительства орловского приюта для животных может быть перенесено на следующий год

13.12.2022 | 11:49 Новости, Общество

Ранее сообщалось, что объект будет готов к 1 октября.

Подрядчик, продолжающий строительство приюта для бездомных животных, может не успеть завершить работы до конца 2022 года. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Проблемный объект должен был быть сдан к 1 октября, однако в настоящее время, по словам губернатора, там «активизировались работы». «Орелгосзаказчик» хочет взыскать с подрядчика пени и с этой целью уже обратился в суд.

По словам Клычкова, первоначальный вариант проекта нужно было несколько раз дорабатывать из-за неоправданной дороговизны.

ИА «Орелград»

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