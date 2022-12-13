Орловская полиция изъяла более 43 тысяч незаконных пачек сигарет

13.12.2022 | 15:32 Закон и порядок, Новости

Стоимость изъятой табачной продукции составила более 4,6 миллионов рублей.

В Орле выявлена группа жителей, осуществлявшая сбыт незаконной табачной продукции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Пять мужчин и четверо женщин в возрасте от 34 до 57 лет занимались приобретением, перевозкой, хранением и продажей немаркированной продукции. В ходе обысков, проведенных в автомобилях, складах, гаражах и торговых павильонах было изъято более 43 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость изъятой продукции составила более 4,6 миллионов рублей.

Двое участников группы задержаны. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для остальных сообщников.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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