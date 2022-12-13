Орловские пациенты гемодиализа попросили помощи у Путина

Пациенты не желают продолжать лечение в других медицинских учреждениях и пытаются отстоять центр на Красноармейской, 1.

Пациенты гемодиализного центра на Красноармейской обратились к Президенту Российской Федерации, главе СК Александру Бастрыкину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой сохранить медицинское учреждение.

Напомним, в ходе конфликта между жителями элитной многоэтажки и медицинского центра, судебные инстанции встали на сторону жильцов и постановили выселить гемодеализный центр. Областной депздрав заявил о готовности оказать необходимые медицинские услуги в других учреждениях.

В своем видеообращении орловцы утверждают, что уровень оказания медицинских услуг в других центрах и больницах уступает в качестве центру на Красноармейской, 1.

«Просим вас помочь посодействовать в данной конфликтной ситуации среди жильцов элитного дома и нашего медицинского центра. Гемодиализ — это наша жизнь», — заявили пациенты.

ИА «Орелград»