Орловские приставы помогли пенсионерке с ремонтом крыши

13.12.2022 | 14:33 Закон и порядок, Новости

Кровля над квартирой была отремонтирована почти в принудительном порядке.

Фото Администрации города Мценска

В Орловской области судебные приставы-исполнители помогли местной жительнице добиться от своей управляющей компании исполнения решения суда. Детали этой истории сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России. В суд пенсионерка обратилась потому, что крыша многоквартирного дома, в котором она проживает, начала протекать. Это негативным образом отразилось на состоянии ее квартиры. Решить проблему мирным путем не удалось – орловчанке пришлось судиться со своей УК.

Процесс она в итоге выиграла, управляющую компанию обязали привести крышу над квартирой истицы в порядок. После этого пенсионерка, имевшая на руках решение суда, обратилась к судебным приставам. В результате делом занялись сотрудники Межрайонного отделения судебных приставов по особым исполнительных производствам УФССП. Управляющая компания должна была устранить протекание кровли над квартирой пенсионерки в рамках текущего ремонта. Но в установленный законом срок организация требование исполнительного документа не исполнила.

«В связи с чем в отношении нее судебным приставом-исполнителем был вынесен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей и установлен новый срок исполнения, — говорят в УФССП. — Принятые меры принудительного исполнения возымели свое действие. Протекание крыши над квартирой пенсионерки управляющей компанией было устранено. Решение суда исполнено в полном объеме».

Остается добавить, что организация исполнила решение суда о ремонте кровли многоквартирного дома, только испугавшись применения мер принудительного исполнения.

ИА «Орелград»

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