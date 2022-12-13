Проблемы смертности и рождаемости обсудили в ОГУ

Демографические факторы стали поводом для обсуждения на научном семинаре.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, философский факультет данного вуза стал площадкой для проведения Всероссийской научной конференции «Социальная политика и демографические проблемы: история и современность». В ней приняли участие исследователи из МГУ им. Ломоносова, Калужского государственного университета им. Циолковского и Российского государственного гуманитарного университета.

«Научное сообщество анализировало демографическую ситуацию; факторы, оказывающие влияние на уровень рождаемости и смертности, возможные прогнозы; проблемы миграции населения; семейной политики, социальной поддержки и др., — говорят в ОГУ. — Активное участие в работе конференции принимали студенты. На секциях были подняты такие вопросы, как смертность и продолжительность жизни, демографическая информация в условиях цифровизации современного общества, перенаселения и др.».

Пленарное заседание было организовано при содействии регионального исполкома Общероссийского народного фронта. Итогом конференции стало то, что «в результате взаимодействия научного сообщества и органов власти был выдвинут ряд предложений, способствующих разрешению отдельных аспектов социально-демографических проблем».

Как уже писал «Орелград», демографическая ситуация в январе-сентябре 2022 года в области характеризовалась процессом естественной убыли населения, число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза. При этом количество новорожденных в отчетном периоде времени относительно аналогичного периода 2021 года сократилось на 235 человек, или на 5,8 процента, и составило 3 803 человека. Количество умерших орловцев уменьшилось на 1165 человек, или на 11 процента относительно января-сентября 2021 года, и составило 9406 человек.

ИА «Орелград»