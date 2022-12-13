Сотню сигналов тревоги за неделю отработали росгвардейцы

В результате на охраняемых объектах удалось поймать злоумышленников.

В Орловской области за последнюю неделю наряды вневедомственной охраны выезжали свыше ста раз по сигналу «Тревога», задержали и передали представителям органов внутренних дел одиннадцать граждан, подозреваемых в мелких хищениях и хулиганстве. Как сообщили в управлении Росгвардии по региону, только за прошедшие выходные силовики отработали около десяти тревожных сообщений, которые поступили с охраняемых объектов различных категорий. Интересно, что в руки росгвардейцев попадали молодые, в основном, граждане.

«В сетевом супермаркете на улице Октябрьской правоохранители задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в совершении хищения, — рассказали в тероргане Росгвардии. — Молодой человек прошел с пакетом неоплаченных товаров мимо кассиров. Росгвардейцы пресекли противоправные намерения орловца и доставили его в отдел полиции для разбирательства».

В качестве другого показательного примера в силовом ведомстве привели инцидент, произошедший в торговом зале на улице Комсомольской в Орле. Там по подозрению в попытке хищения товаров были задержаны двое уроженцев областного центра 1999 и 2001 годов рождения. Они рассовали товары по карманам и сумкам, пытаясь скрыть их от оплаты на кассе. После задержания выяснилось, что ранее данные граждане неоднократно привлекались к административной ответственности за аналогичные проступки.

Похожий случай произошел в сетевом супермаркете на улице Ляшко. Прибывшим по тревожному вызову росгвардейцам сотрудники торговой точки рассказали, что один из посетителей оплатил на кассе лишь часть товаров, а остальное спрятал под курткой и в сумке. В результате был задержан подозреваемый — 25-летний уроженец города Орла. Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно был уличен в хулиганстве, мелких хищениях, повреждении чужого имущества и прочих нарушениях административного законодательства. Кстати, как говорят в Росгвардии, только в Железнодорожном районе города Орла вневедомственная охрана обеспечивает безопасность более 400 объектов, включая места проживания и хранения имущества граждан, учреждения образования, здравоохранения и сферы оказания услуг.

ИА «Орелград»