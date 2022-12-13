Тысячи тонн орловского зерна проверили в подозрительных лабораториях

Несколько фактов недостоверного декларирования зерна вскрыли в Орловской области.

В Орловской области выявлены очередные нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна» при декларировании зерновой продукции. Подробности сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. В частности, в ведомстве рассказали о компании «Орловский каравай», которая, по мнению надзорного органа, допустила недостоверное декларирование 1200 тонн зерна. Данный факт был вскрыт в ноябре 2022 года в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Компанию обвинили в том, что она, являясь заявителем, допустила недостоверное декларирование двух партий зерна и семян масличных культур. При этом продукция не прошла необходимые процессы подтверждения соответствия требованиям технического регламента. В ТУ Россельхознадзора говорят, что декларации о соответствии приняты на основании результатов испытаний не аккредитованной испытательной лаборатории. Последняя не включена в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. В Едином государственном реестре аккредитованных лиц, размещенном на официальном сайте Росаккредитации, данных об этой лаборатории также нет.

«С целью недопущения выпуска в обращение небезопасного зерна управлением Россельхознадзора приняты решения о признании недействительными деклараций о соответствии и объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — уточнили в ведомстве.

Чуть ранее оно же сообщило о признании недействительными деклараций еще на 3000 тонн зерна. В данном случае на нарушении попался индивидуальный предприниматель из Орловской области. Являясь заявителем для декларирования двух партий зерна, за которые он полностью отвечал, предприниматель использовал результаты исследований испытательного центра, который не включен в Единый государственный реестр аккредитованных лиц.

Кроме того, в ноябре на нарушении попался глава одного из орловских крестьянско-фермерских хозяйств, который выпустил в обращение 1500 тонн зерна без проведения исследований на ГМО.

«Проанализировав результаты лабораторных исследований, инспекторы установили, что в протоколах испытаний не проведены исследования по содержанию ГМО, — пояснили в ТУ Россельхознаадзора. — Иных протоколов испытаний (исследований), подтверждающих проведение исследований на ГМО в декларации о соответствии указано не было».

Декларация о соответствии в данном случае тоже была признана недействительной.

ИА «Орелград»