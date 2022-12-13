В Орле гигантская яма массово лишает автомобили колес

13.12.2022 | 11:39 Видео, Новости

Выбоина на улице Рощинской скрыта водой.

Накануне, 12 декабря, ее жертвами стали сразу шесть машин. Видео с места прислал в редакцию очевидец.

«Шесть стоит. Еще столько же, кто полегче разбились, поменяли колеса и уехали», — написал автор видео.

Яму на Рощинской активно обсуждают в автомобильных группах в соцсетях. Складывается впечатление, что в ней повредили свое имущество уже десятки человек.

Отметим, автовладельцы могут через суд получить компенсацию нанесенного бездорожьем вреда. Ремонт машин обходится значительно дороже, чем латание самой ямы.

ИА «Орелград»

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