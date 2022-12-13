В Орле обсудили нарушения арбитражных управляющих

О типичных нарушениях на специальном семинаре поведали специалисты Росреестра.

Как сообщили в управлении Росреестра по Орловской области, специалисты данного ведомства приняли участие в научно-практическом семинаре по повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих. В мероприятии также участвовали представители саморегулируемой организации арбитражных управляющих Ассоциации МСРО «Содействие» и другие арбитражные управляющие, работающие на территории региона. Они обсудили актуальные вопросы, касающиеся правового регулирования института несостоятельности, а также проанализировали наиболее типичные нарушения, допускаемые арбитражными управляющими при ведении процедур банкротства, выявленные по результатам контрольно-надзорных мероприятий.

В действующем законодательстве имеется немало нюансов. Например, собрания кредиторов должников – юридических лиц должны проводиться только в очном формате. Исключение было сделано только на время моратория на возбуждение дел о банкротстве, который действовал в период с 1 апреля по 1 октября 2022 года. В данном случае допускалось по решению арбитражного управляющего проводить собрания кредиторов в форме заочного голосования. Однако сейчас срок действия моратория истек, поэтому проведение собраний кредиторов должников – юридических лиц в заочной форме более недопустимо.

«Как отметил исполнительный директор Ассоциации МСРО «Содействие» Игорь Никитин, «деятельность арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них законодательством о банкротстве обязанностей должна осуществляться добросовестно и в строгом соответствии с нормами закона, — следует из информации Управления Росреестра по Орловской области. — Однако, как показывает практика, это не всегда так. Поэтому работа по профилактике административных правонарушений, проводимая совместно с Росреестром, значительно способствует повышению уровня законности в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе снижению количества типичных нарушений допускаемых арбитражными управляющими при исполнении своих профессиональных обязанностей».

По мотивам семинара был принят ряд решений, направленных на профилактику нарушений законодательства о банкротстве. Также участники договорились о проведении новых совместных встреч с представителями профессионального сообщества арбитражных управляющих.

ИА «Орелград»