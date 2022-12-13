В Орле сразу два вуза обсудили борьбу с коррупцией

Теме противодействия коррупции был посвящен круглый стол.

Как сообщили в Орловском государственном институте культуры, студенты этого вуза приняли участие в межвузовском круглом столе на тему: «Теоретические, правовые и организационные аспекты противодействия коррупции». Мероприятие было организовано кафедрой уголовного права Юридического института Орловского государственного университета имени Тургенева.

«Цель – сформировать у студентов собственное мнение и позицию по отношению к антикоррупционной политике государства, а также четкую гражданскую позицию, основывающуюся на неприятии коррупции, — рассказали в ОГИК. — По итогам мероприятия принята резолюция, закрепляющая результаты круглого стола и дальнейшие перспективы развития антикоррупционной политики РФ, содержащая, в числе прочего, выводы о необходимости совершенствования правовой базы и организационных основ профилактики коррупции; предотвращения и урегулирования конфликта интересов, антикоррупционного правового просвещения и профилактики коррупции в образовательной сфере, в том числе с использованием IT-систем».

Участники выступили со специально подготовленными докладами. Например, студент ОГУ Александр Псарев поразмышлял на тему особенностей борьбы с коррупцией в России, Анна Бганцева из ОГИК представила доклад на тему «Антикоррупционная политика в образовательном пространстве: взгляд преподавателей и студентов». Интересно, что он был подготовлен по материалам проведенного социологического опроса. Валерия Кузина из ОГУ поведала участникам о коррупции в сфере организованной преступности.

Отметим, что проведению круглого стола предшествовало заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области, которое провел губернатор Андрей Клычков. В рамках заседания члены комиссии подробно рассмотрели вопрос о реализации комплекса антикоррупционных мер в учреждениях высшего образования и в сфере государственных и муниципальных закупок. Как сообщала пресс-служба УМВД, текущую ситуацию обрисовал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Эдуард Мирошкин.

«Он отметил, что в текущем году органами внутренних дел региона во взаимодействии с другими правоохранительными органами осуществлен комплекс мероприятий, направленных на выявление, пресечение и предупреждение коррупционных правонарушений, — сообщили в пресс-службе УМВД. — Так, за 10 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 102 коррупционных преступления, из которых сотрудниками ОВД – 84. Учитывая значимость работы по противодействию коррупционным проявлениям будут приняты дополнительные меры по повышению эффективности деятельности сотрудников ОВД по пресечению фактов злоупотреблений, взяточничества, нецелевого расходования бюджетных средств со стороны должностных лиц, наделенных властными полномочиями».

ИА «Орелград»