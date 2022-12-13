Зимние каникулы орловских школьников из-за гриппа могут начаться раньше

Ряд дошкольных организаций уже ушли на карантин.

Из-за вспышки гриппа орловские школы могут раньше уйти на зимние каникулы. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы Орловской области, ряд дошкольных учреждений уже ушли на карантин. В случае продолжения роста заболеваемости их примеру могут последовать и школы.

По информации «Орелграда», в некоторых классах орловских школ заболеваемость сейчас доходит до 50 %, однако перехода на дистанционное обучение пока не произошло. При этом, в Ливнах две школы уже закрылись на карантин.

ИА «Орелград»