30 орловских сирот получили ключи от благоустроенного жилья

14.12.2022 | 16:17 Закон и порядок, Новости, Общество

12 из них получили жилье после вмешательства прокуратуры и судов.

30 детей-сирот получили сегодня ключи от новых квартир. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский, губернатор региона Андрей Клычков и прокурор области Алексей Тимошин.

Отметим, что 12 сирот смогли получить жильё только после вмешательства прокуратуры и судебных решений. Всего в этом году сироты получили более 200 жилых помещений. В следующем году, вероятно, число выданных квартир вырастет. Это связано с увеличением бюджетного финансирования более чем в два раза.

«За последние три года, в том числе в результате прокурорского вмешательства, более 500 детей-сирот смогли реализовать свои жилищные права. Работа в этом направлении ведется в тесном взаимодействии с органами власти региона. В результате прокурорского вмешательства активизирована работа органов местного самоуправления по закупке жилья для сирот», — рассказали в прокуратуре.

ИА «Орелград»

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