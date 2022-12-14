Окружной бюджет сформируют по программному принципу

Большая часть средств будет потрачена в рамках профильных программ.

Проект бюджета Орловского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов успешно прошел первое чтение в местном парламенте, а также процедуру проведения публичных слушаний. При формировании его показателей учитывались сценарные условия прогноза социально-экономического развития округа на 2023 год, а также необходимость обеспечения в приоритетном порядке социально-значимых расходов бюджета муниципального округа.

Так, на данный момент налоговые и неналоговые доходы на 2023 год прогнозируются в объеме 739,856 миллиона рублей с приростом к уровню 2022 года на 9,4 процента. Расходы бюджета муниципального округа с учетом дотаций прогнозируются в сумме 870,97 миллиона рублей с приростом к уровню 2022 года на 6,8 процента в сопоставимых условиях. Сам бюджет формируется по программному принципу. Так, за счет собственных средств округа в 2023 году предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ, общая сумма расходов на них составит 597,824 миллиона рублей.

«Основными направлениями расходования средств бюджета являются расходы на социально-культурную сферу, — отмечено в пояснительной записке к проекту решения о бюджете. — Расходы на эти цели в 2023 году прогнозируются в объеме 398,729 миллиона рублей. Данные средства будут направлены на: поддержку образования – 286,685 миллиона рублей; культуру – 100,991 миллиона рублей; физическую культуру и спорт – 11,052 миллиона рублей. Кроме того, значительную долю в расходах бюджета муниципального округа занимают расходы Дорожного фонда».

При формировании расходной части бюджета муниципального округа приоритет отдавался также финансовому обеспечению национальных проектов и достижению их целевых показателей. На эти цели в 2023 году прогнозируется доля софинансирования. Так, на территории Орловского муниципального округа планируется реализация следующих национальных проектов: нацпроект «Образование», в рамках реализации которого планируется начать строительство школы на 1225 мест в микрорайоне «Болховский»; нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Культура». Стоит также отметить, что по состоянию на 1 января 2024 года долг Орловского муниципального округа не планируется.

ИА «Орелград»