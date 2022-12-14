Орловская прокуратура заинтересовалась судьбой гемодиализного центра

Инициативная группа пациентов встретилась с прокурором области.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин встретился с инициативной группой пациентов гемодиализного центра на Красноармейской. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Во встрече принял участие глава депздрава Игорь Петчин, и в его присутствии обсуждались вопросы защиты прав пациентов на получение необходимой им помощи.

Напомним, центр «Фрезениус Нефрокеа», расположенный в элитном многоквартирном доме, согласно решениям судов, должен покинуть свои помещения. Руководство депздрава обещало предоставить медицинскую помощь все пациентам, однако сами люди не горят желанием менять место лечения. Об этом они сообщили в открытом обращении к Президенту России Владимиру Путину, главе СК Александру Бастрыкину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«Прокурор области отметил, что на его личный контроль поставлен вопрос соблюдения прав граждан-пациентов диализного центра на получение надлежащей медицинской помощи. Прокуратурой будут проведены надзорные мероприятия с целью недопущения их нарушения. Так, на контроль поставлен вопрос соблюдения прав и интересов пациентов при их распределении в другие профильные медицинские учреждения. Участники встречи в формате живого диалога обсудили имеющиеся в настоящее время проблемные вопросы», — рассказали о прошедшей встрече в прокуратуре.

ИА «Орелград»