Орловские депутаты обсудили ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов

По мнению руководства «Зеленой Рощи», компания «Русресурс» близка к банкротству.

Депутаты областного парламента в ходе заседания комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству обсудили ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов.

Перед парламентариями выступил генеральный директор «Зеленой Рощи» Александр Филатов, рассказав о текущей ситуации. По его словам, к сортировочным комплексам «Экопласт» и «Экоград» претензий у регионального оператора нет, однако он напомнил о давнем конфликте с компанией «ЭкоСити», которая периодически не хочет принимать отходы с общественных кладбищ, не считая их коммунальными. «Зеленая Роща» придерживается противоположного мнения, считая подобные отходы включенными в тариф.

Из всех участников рынка наибольшие проблемы сейчас испытывает компания «Русресурс». Из-за большой кредиторской задолженности предприятие испытывает большие финансовые и юридические проблемы, включая арест имущества. Существует высокая вероятность банкротства, однако на данный момент расторгнуть с компанией договор не представляется возможным.

«Тему вывоза, переработки, сортировки и захоронение отходов мы обсуждаем уже не первое заседание комитета и продолжим делать это впредь. Депутатам важно, чтобы был найден консенсус между всеми участниками процесса, выработаны решения, которые помогут вывести сортировочные завода из состояния кризиса, и позволит работать эффективнее. При этом мы не должны забывать о выполнении Указов Президента России, о соблюдении экологических норм и населении, которое не готово платить по высоким тарифам. В течение года нами неоднократно давались рекомендации органам исполнительной власти Орловской области как стабилизировать ситуацию, теперь ждём ответной реакции», — озвучил позицию депутатов Сергей Кутенев.

ИА «Орелград»