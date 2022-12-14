Орловские перевозчики Кривовы лишились еще одного маршрута

Жители Орла временно остались без маршрута № 26.

Предприниматели Кривовы, публично обвинившие первого заммэра Вадима Ничипорова в коррупции, лишились уже второго маршрута.

Вслед за маршрутом № 9 перевозчики потеряли маршрут № 26. В связи с этим сегодня некоторые орловцы остались сегодня без необходимого транспорта. После проведения конкурсных процедур ситуация должна быть исправлена.

Ранее Ничипоров рассказывал о претензиях горожан к обслуживанию маршрута № 9, однако заявлял, что по маршруту № 26 претензий нет. Тем не менее, контракт был расторгнут по инициативе мэрии.

Кривовы заявляют о попытках Ничипорова выжить их с рынка и обращались по этому поводу к генеральному прокурору и главе СК. Также они пытаются защитить свои права в Арбитражном суде.

ИА «Орелград»