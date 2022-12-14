Под Орлом нашли землю, пригодную для застройки

Специалисты насчитали более 200 гектаров подходящей земли.

В Орловской области только за последние три месяца банк данных земли, пригодной для застройки, пополнился сведениями о 34 новых участках и четырех территориях общей площадью 60 гектаров. Такие данные обнародовали специалисты управления Росреестра по Орловской области. Сообщается, что вновь выявленные участки расположены в Кромском, Ливенском, Новодеревеньковском и Мценском районах. Соответственно, орловцы могут оценить новые участки для жилищного строительства в режиме онлайн при помощи Публичной кадастровой карты, посетив тематический раздел «Жилищное строительство».

«Работа по выявлению в регионе незадействованных территорий, пригодных для вовлечения в индивидуальное жилищное и многоквартирное строительство, ведется в рамках реализации проекта «Земля для стройки», — пояснила руководитель управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. — На сайте Публичной кадастровой карты любой желающий, будь то физическое лицо или компания-застройщик, может найти информацию о свободных участках, рассчитать стоимость, возможные будущие налоги и сборы, и подать обращение об использовании земельного участка или территории для жилищного строительства».

В Орловской области на текущий момент в целом выявлено 59 земельных участков, 14 условных территорий и три территории комплексного развития. В общей сложности под жилищное строительство в регионе может быть использовано свыше 200 гектаров земли. Из них, как подсчитали в Росреестре, 163 гектара подходят под индивидуальное жилищное строительство и 47 – под возведение многоквартирного жилья. Специалисты подсказывают, что для поиска подходящей для строительства территории нужно указать тип объекта «Жилищное строительство», затем внести в поисковую строку индекс орловского региона «57:*» или «*» для поиска во всех субъектах РФ.

«После выбора понравившегося участка на карте отобразятся его границы, площадь, категория земель, форма собственности, наличие инженерных сетей и т.д., — объясняют в управлении Росреестра по Орловской области. — Далее необходимо кликнуть на ссылку «Подать обращение» в открывшемся информационном окне. Заполнить открывшуюся форму и отправить ее в уполномоченный орган, в собственности которого находится участок».

ИА «Орелград»