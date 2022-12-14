В Орле подрядчик не сумел доказать свою добросовестность

Выяснять текущий статус компании пришлось антимонопольному органу.



В Орле специально созданная комиссия регионального управления ФАС России завершила рассмотрение жалобы, поданной компанией «Радиосвязь-Маяк» из Иркутска. Ответчиком по делу выступало муниципальное унитарное предприятие «Орловский «Теплосервис», которое обслуживает территорию Орловского муниципального округа. В качестве третьего лица к участию был привлечен оператор электронной торговой площадки.

Заявитель пожаловался на действия комиссии заказчика при проведении запроса предложений в электронной форме. Как следует из документации, его участниками могли быть только представители малого и среднего предпринимательства. «Орловскому «Теплосервису» требовался подрядчик на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение (капитальный ремонт) котельной, расположенной в пригородном поселке Знаменка.

Из жалобы следовало, что комиссия МУПа необоснованно отклонила заявку иркутской компании на участие в запросе предложений. Представитель МУПа заявил антимонопольщикам, что позиция предприятия не изменилась. Оно сочло и жалобу необоснованной. В частности, при закупке заказчик воспользовался своим законным правом установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

Согласно документации о запросе предложений, такие сведения должны отсутствовать в реестре на день подачи заявки. Закупочная комиссия в данном случае отклонила заявку подавшей жалобу компании в связи с его нахождением в базе данных Федеральной антимонопольной службы, содержащей сведения о юридических лицах, признанных недобросовестным поставщиками.

В качестве доказательства МУП представил справку, полученную на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Вместе с тем комиссией было установлено, что поиск по наименованию и идентификационному номеру налогоплательщика в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в открытой части не дает результата. Для установления факта наличия или отсутствия сведений Орловским УФАС был направлен соответствующий запрос в Федеральную антимонопольную службу.

В ответ в Орле поступила информация о том, что сведения в отношении заявителя действительно были включены в реестр недобросовестных поставщиков в конце августа 2022 года на основании приказа ФАС. Таким образом, было получено подтверждение того, что запись о компании присутствует в реестре. В связи с этим жалоба иркутской компании на орловский МУП была признана необоснованной, а приостановление проведения запроса предложений было антимонопольщиками отменено.

«Реестр недобросовестных поставщиков с одной стороны является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках проведения закупок обязательств, — говорится в решении УФАС. — С другой стороны, служит инструментом, обеспечивающим добросовестную конкуренцию и предотвращение злоупотреблений в сфере проведения закупок, а, следовательно, является механизмом защиты заказчиков от недобросовестных недобросовестных поставщиков».

ИА «Орелград»