Бить кабана под Орлом разрешили без ограничений

Особый режим добычи дикого зверя будет действовать до середины января.

Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Виктор Сенюшкин издал приказ «О регулировании численности охотничьих ресурсов». Документ появился в связи с возросшей угрозой распространения африканской чумы свиней по территории региона. Как уже писал «Орелград», уже пять эпизоотических очагов данного заболевания выявлено в Дмитровском районе, причем в трех случаях носителями смертельно опасного вируса были дикие кабаны.

В связи с этим областные власти распорядились отрегулировать численность диких кабанов, причем это тот редкий случай, когда четко количество предназначенный для добычи особей не установлено. Количество охотничьих ресурсов, разрешенных приказом к добыче, составляет «до 100 процентов изъятия». Ограничений по полу и возрасту кабана тоже нет. Старт «мероприятиям по регулированию численности охотничьих ресурсов» уже дан, завершатся они 11 января 2023 года.

При осуществлении охоты запрещается добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов. Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное оружие и живоловушки. Разрешенные способы использования продукции охоты: уничтожение в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии или личное потребление после получения отрицательного результата на заболевание у добытого кабана.

Охотиться разрешено способами, «исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания». Добывать кабана приказом разрешено на обширных частных и общественных охотничьих угодьях не только Дмитровского, но и Шааблыкинского, Кромского, Сосковского и Троснянского районов — на территориях, прилегающих к территории инфицированного объекта в радиусе 30 километров. Сами инфицированные объекты, то есть места, где были найдены павшие от АЧС дикие кабаны, в данном случае находятся на территориях охотничьих угодий общества с ограниченной ответственностью «Ремстройпроект в Дмитровске» и общества с ограниченной ответственностью «Володино».

ИА «Орелград»