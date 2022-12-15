КСП проверила расходы на благоустройство Мценска

Аудиторы оценили эффективность реализации муниципальной программы.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила проверку целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы». Изученный период охватил весь 2021 год и прошедшие месяцы 2022 года. Участие в данном мероприятии приняли и сотрудники Контрольно-счетной палаты самого Мценска. Объектом проверки стало управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Установлено, что в рамках указанной программы в 2021 году по результатам конкурентных процедур было заключено девять муниципальных контрактов на общую сумму 25,054 миллиона рублей, в 2022 году – 13 муниципальных контрактов на сумму 95,432 миллиона рублей. Аудиторы выяснили, что в 2022 году подрядчики нарушили сроки исполнения работ по 11 муниципальным контрактам. При этом управление ЖКХ, по мнению проверяющих, не реализовало свое право на обращение в банк-гарант с заявлением о выплате части суммы гарантии в обеспечение исполнения контракта, соответствующей размеру начисленной неустойки за нарушение сроков.

Также сообщается, что в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов заказчиком была осуществлена приемка и оплата некачественно выполненных работ на общую сумму 325,3 тысячи рублей и невыполненных работ на общую сумму 262,02 тысячи рублей. В рамках проверки были выявлены и другие нарушения ФЗ № 44, в том числе в ходе приемки и оплаты выполненных подрядчиками работ, сроков размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок и др. По результатам контрольного мероприятия в проверенного управления было внесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»