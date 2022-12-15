Мэр Орла и глава КСП поспорили из-за кладбищ

Чиновники предлагают увеличить расходы на погосты, аудиторы выступают против этого.

Тема содержания кладбищ города Орла, которая уже не раз обсуждалась в текущем году в стенах горсовета, получила продолжение на заседании согласительной комиссии по разработке проекта бюджета города на будущий год. Подробности сообщила парламентская пресс-служба. Так, при обсуждении расходных статей слово взяла председатель КСП города Орла Татьяна Успенская. Она поинтересовалась у присутствовавшего на заседании комиссии мэра Юрия Парахина о заложенных средствах на организацию и содержание мест захоронений. Она отметила существенный рост запланированных расходов.

«В сравнении с этим годом на 40 процентов, а по сравнению с 2021 годом в 2,2 раза, — цитирует Татьяну Успенскую пресс-служба Орловского горсовета. — Принимая во внимание проверку, проводимую КСП, где отмечали, что ничего не улучшилось, считаем, что необходимо эту сумму уменьшить на 7 миллионов рублей, а затем, в течение года будем смотреть, как будет вестись работа».

В ответ Юрий Парахин заявил, что сумма на организацию и содержание мест захоронения рассчитана по нормативу.

«Одновременно хочу поддержать наш муниципальный заказчик в их предложении, закрепить на каждом кладбище людей, которые будут следить за содержанием и уборкой кладбищ. Пока, у нас таких людей нет, и мы вынуждены нанимать их в коммерческих организациях», — цитирует мэра парламентская пресс-служба.

Также глава города попросил депутатов и КСП поддержать именно заложенную в проект бюджета сумму и пообещал, что «она будет проторгована на целый год и дополнительных средств не понадобится».

Напомним, что депутаты не раз задавали чиновникам мэрии неприятные вопросы по поводу содержания кладбищ, причем они сами неоднократно выезжали на погосты со своими депутатскими проверками. А минувшим летом парламентарии рекомендовали горадминистрации «обеспечить финансирование необходимого объема работ по содержанию городских кладбищ и воинских захоронений».

В Орле на текущий момент расположены Историко-мемориальное кладбище и семь общественных кладбищ: Крестительское, Троицкое, Афанасьевское, Лепешкинское, Наугорское, Лужковское и Иоанно-Богословское. Организация содержания кладбищ на протяжении многих лет была возложена на МКУ «УКХ г. Орла». Это учреждение заключало муниципальные контракты с подрядными организациями на выполнение работ, и именно в его работе аудиторы Контрольно-счетной палаты выявляли «недостатки».

Ранее также сообщалось, что в рамках мероприятий по содержанию кладбищ до конца 2022 года планировалось вывезти с них и утилизировать порядка 400 тонн отходов 5-го класса опасности. Контракты также предусматривают выпиловку аварийных и распиловку упавших деревьев, покос травы, ремонт бункерных и контейнерных площадок. В зимний период подрядчики обязаны проводить работы по расчистке территорий кладбищ и воинских захоронений от снега, посыпку песком пешеходных дорожек и проездов, дважды в месяц проводить уборку общественных туалетов, расположенных на территориях кладбищ.

ИА «Орелград»