Орловцам расскажут об опасности пестицидов и агрохимикатов

В регионе проводятся выездные тематические совещания.

Как сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора, в Орловской области налажена практика проведения выездных совещаний, главной целью которых является разъяснение требований закона в сфере безопасного применения пестицидов и агрохимикатов. Такая информационная работа организована региональным департаментом сельского хозяйства. Выездные совещания проходят по очереди в разных муниципальных образованиях, участие в них принимают и специалисты ТУ Россельхознадзора – а это ведомство возложены функции по контролю в указанной сфере.

Только в последние дни такие совещания были проведены на территориях Орловского муниципального округа, Болховского, Свердловского, Глазуновского и Малоархангельского районов. На них были приглашены фермеры и представители аграрных предприятий, а также пчеловоды. Специалисты ТУ Россельхознадзора разъяснили им требования законодательства в сфере безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов. Особое внимание было уделено работе в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»). Кроме того, участникам рассказали об оперативной системе оповещения в период проведения химических обработок полей, соблюдению основополагающих правил при применении пестицидов и агрохимикатов.

«Работа Управления по разъяснению требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами продолжается», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

Добавим, сотрудниками этого ведомства за 9 месяцев 2022 года на территории Орловской области при осуществлении государственного контроля в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами было проведено 239 контрольно-надзорных мероприятий. Основная доля — мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, то есть выездные обследования и наблюдения. В результате было выявлено 212 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Наиболее часто встречающимися нарушениями, как говорят в ТУ Россельхознадзора, стали отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами. Всего с начала года Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в отношении нарушителей регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, в том числе по материалам, поступившим из правоохранительных органов и органов полиции, вынесло 149 постановлений о привлечении к административной ответственности виновных. Общая сумма штрафов превысила 440 тысяч рублей.

ИА «Орелград»