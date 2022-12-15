Орловским колониям пожертвовали 1000 книг

Благотворители приняли участие в социальном проекте РПЦ.

Успенский (Михаило-Архангельский) собор города Орла передал в орловские учреждения системы исполнения наказаний почти тысячу книг. Пополнить библиотечные фонды СИЗО и региональных исправительных колоний удалось благодаря прихожанам. Такой информацией поделился информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Сообщается, что в Успенском соборе уже около пяти лет работает приходская социально-благотворительная служба. Проект стартовал по благословению настоятеля храма протоиерея Владимира Сергеева, а руководит службой помощник по социальному служению Марина Фомина.

«Этот проект помогает многодетным семьям, одиноким старикам, инвалидам и всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, — уточнили в митрополии. — Совсем недавно Успенский собор стал помогать и заключенным. Прихожане откликнулись на просьбу пополнить библиотечные фонды СИЗО-1 и исправительных колоний. В итоге храм передал в орловские тюрьмы почти тысячу книг разной тематики».

В митрополии подчеркивают, что стать жертвователем может любой желающий. Условия участия в проекте можно уточнить в соборе, у которого набралось уже немало подопечных. А если кому-то потребуется помощь, то получить ее можно в библиотеке Успенского (Михаило-Архангельского) собора каждое воскресенье с 9:00 до 12:00.

«Социально-благотворительная служба обеспечивает их лекарствами, одеждой, обувью, средствами гигиены и продуктами. Многодетные семьи получают детские коляски и необходимую мебелью. А детей из нуждающихся семей здесь собирают в школу. Сейчас социально-благотворительная служба проводит Рождественскую акцию — 22 маленьких подопечных получат сладкие подарки и игрушки», — резюмируют в Орловской митрополии.

По данным Управления ФСИН России по Орловской области, в СИЗО-1 города Орла для лиц, содержащихся в учреждении, работает библиотека, имеется православная домовая церковь в честь всех новомученников и исповедников российских. В православные праздники проводятся богослужения настоятелем Свято-Троицкого Васильевского храма протоиереем отцом Сергием.