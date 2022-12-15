Орловскую область посетил заместитель министра просвещения России

Александр Бугаев встретился с губернатором Андреем Клычковым и обсудил реализацию нацпроектов и государственных программ.

Заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев посетил с визитом Орёл и встретился с Андреем Клычковым. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Помимо планового обсуждения хода реализации национальных проектов и государственных программ федеральный чиновник решил посетить открытие Всероссийского форума студенческих спортивных клубов в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН», в работе которого примут участие представители власти, преподаватели и активисты студенческого спорта.

«Основные задачи мероприятия — обсуждение механизмов управления и перспектив развития студенческих спортивных клубов, трансляция лучших региональных практик в данной сфере, повышение компетенций специалистов в области физкультуры и спорта», — рассказали в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»