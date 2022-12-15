«Охоту» на водителей автобусов устроили под Орлом

Профилактический рейд провели гаишники на дорогах Ливенского района.

Сотрудники Госавтоинспекции провели на территории Ливенского района плановое профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщает Управление ГИБДД Орловской области. В ходе рейда полицейские выявили ряд нарушений водителями Правил дорожного движения, а также провели с ними профилактические беседы. Наиболее характерными выявленными нарушениями стали несоблюдение правил перевозки пассажиров, управление автобусом без полиса ОСАГО, нарушение предписаний дорожных знаков и другое.

«В ходе акции внимание сотрудников Госавтоинспекции было обращено на обоснованность допуска водителя к управлению транспортным средством, законность осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров, соблюдение требований к режиму труда и отдыха водителей, проверку «школьных» автобусов и нарушения Правил дорожного движения, — уточнили в УГИБДД. — Проведены мероприятия по контролю за техническим состоянием транспортных средств и их соответствию нормативно-техническим требованиям, проверки путевой документации после выхода на линию, а также на маршрутах перевозки пассажиров».

Что касается профилактических бесед, то их содержание было традиционным для подобных рейдов. Так, водителям автобусов напоминали, прежде всего, об огромной ответственности за безопасную перевозку пассажиров, которая во многом лежит именно на них. Также сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендовали водителям соблюдать основные положения, влияющие на качество пассажирских перевозок: речь тут шла о соблюдении безопасного скоростного режима, исключении необдуманного выезда на полосу встречного движения и разговоров по телефону во время движения. Напомнили водителям и о том, что за руль запрещено садиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

«Полицейские призывали водителей быть крайне внимательными к детям-пешеходам, — добавили в УГИБДД. — Также же они акцентировали внимание на обязательном применении ремней безопасности, чтобы любая нештатная ситуация в пути не причинила вреда здоровью пассажиров».

ИА «Орелград»