Росгвардия призвала орловцев зарегистрировать оружие

За нарушение правил регистрации орловцам грозит наказание.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области выступили с информационным обращением к жителям региона. Гражданам напомнили о необходимости своевременной регистрации приобретенного ими оружия: огнестрельного, в том числе ограниченного поражения, охотничьего пневматического с дульной энергией свыше 7,5 Дж и охотничьего метательного стрелкового оружия.

«За нарушение сроков постановки приобретенного оружия наступает административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 20.11 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей», — пояснил начальник ЦЛРР Виктор Ермаков.

Он также добавил, что ставить оружие на учет следует в течение двух недель со дня его приобретения по лицензии. Столько же времени отводится на регистрацию уже состоящего на учете оружия в случае смены места жительства или паспортных данных владельца.

«Заявление на перерегистрацию, то есть продление пятилетнего разрешения на хранение и ношение оружия, необходимо подать не позднее чем за месяц до окончания срока действия этого документа. Соответствующая дата указана на оборотной стороне разрешения», — добавили в управлении Росгвардии. Также в ведомстве выступили с напоминанием, адресованным охотникам. Бывает, что охотники теряют свое оружие, например, из-за несоблюдения правил безопасной перевозки на снегоходах и водном транспорте.

«За утрату гражданского оружия установлена административная ответственность, включающая штраф до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трех лет», — пояснил заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Сергей Кутепкин.

По его словам, в подобных случаях закон обязывает владельца незамедлительно, не позднее суток, сообщить о пропаже в Росгвардию.

«Это необходимо для своевременной организации розыска утраченных предметов вооружения и предотвращения попадания их в руки злоумышленников, — говорят в силовом ведомстве. — Небрежное хранение, создавшее условия для использования огнестрельного оружия другим лицом и повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, влечет уголовное наказание вплоть до лишения свободы».

ИА «Орелград»