ТОП влиятельных людей Орловской области – Николай Жернов (48)

Жернов Николай Александрович — генеральный директор ОАО «Агрофирма Мценская», председатель союза производителей зерна Орловской области.

Депутат Орловского областного Совета с III по VII созыв.

Возглавляет ОАО «Агрофирма Мценская» с 1989 года (компания является правопреемником МХП «Мценское», ОГУП «Мценское», АО «Мценское»).

С марта 1984 года работал исполняющим обязанности директора совхоза «Мценский». С 1979 года трудился в указанном хозяйстве в должности главного инженера.

Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина в 1979 году, по специальности инженер-механик.

Уроженец города Мценска.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.