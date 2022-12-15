ТОП влиятельных людей Орловской области – Николай Жернов (48)

15.12.2022 | 9:20 Новости, ТОП-50

Жернов Николай Александрович —  генеральный директор ОАО «Агрофирма Мценская», председатель союза производителей зерна Орловской области.

Депутат Орловского областного Совета с III по VII созыв.

Возглавляет ОАО «Агрофирма Мценская» с 1989 года (компания является правопреемником МХП «Мценское», ОГУП «Мценское», АО «Мценское»).

С марта 1984 года работал исполняющим обязанности директора совхоза «Мценский». С 1979 года  трудился в указанном хозяйстве в должности главного инженера.

Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина в 1979 году, по специальности инженер-механик.

Уроженец города Мценска.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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Орелград. 2022 год

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