ТОП влиятельных людей Орловской области –  Владимир Букалов (50)

Владимир Владимирович Букалов – депутат Орловского городского Совета.

Соучредитель ООО «Орловские тепловые магистрали»(51%) и гаражно-стояночного кооператива «Октябрьский» (напротив регионального УФСБ). На сайте горсовета значится как 1-й заместитель директора ООО «Орловские тепловые магистрали».

С 2011 года по настоящее время является депутатом Орловского городского Совета народных депутатов.

С 2007 по 2013 годы работал в должности директора ООО «Орелтеплоцентр».

С 2007 по 2010 годы, будучи председателем правления жилищно-строительного кооператива, осуществлял строительство и обустройство инженерной инфраструктурой загородных жилых поселков в районе Мезенки.

С 2004 по 2008 годы работал помощником по правовым вопросам в управляющей компании ОАО «Орелжилэксплуатация».

Окончил юридический факультет Орловского государственного университета.

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.