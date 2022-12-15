В Ливнах женятся до 29 лет, а затем начинают разводиться

Статистика работы отдела ЗАГС была оглашена в мэрии Ливен.

Как сообщили в администрации города Ливны, на рабочем совещании были рассмотрены предварительные итоги работы городского отдела ЗАГС за 2022 год. С докладом по данному вопросу выступила заместитель начальника Межрайонного отдела ЗАГС №2 Елена Трубникова. Она отметила, что специалисты отдела занимаются решением многих вопросов и исполнением разных функций. Но одним из важных показателей социального развития муниципального образования является регистрация заключения брака.

Согласно докладу, в 2022 году в Ливнах был зарегистрирован 451 акт о заключении брака. Для сравнения, годом ранее семейные отношения узаконили 392 пары новобрачных. Браки, в основном, регистрируются в возрасте от 18 до 29 лет. А вот затем статистика начинает меняться. По словам Елены Трубниковой, в Ливнах разводятся, в основном, люди в возрасте от 30 до 49 лет. В этом году уже 313 местных семейных пар оформили расторжение брака, к концу ноября 2021 года в райцентре таковых насчитывалось 293.

«С целью укрепления общественного престижа семьи, пропаганды семейных ценностей проводится торжественная регистрация бракосочетания, чествование юбиляров супружеской жизни в связи с празднованием Международного дня семьи, Дня семьи, любви и верности, Дня матери, Нового года», — перечислила докладчица.

Что касается других направлений работы отдела ЗАГС, то в текущем году в Ливнах зарегистрировано 1095 актовых записей о смерти в отношении 550 мужчин и 545 женщин. Для сравнения, к концу ноября 2021 года общий показатель смертности в городе составлял 1299 человек.

«По сравнению с предыдущим годом отмечается небольшое увеличение числа записей актов об установлении отцовства», — следует также из прозвучавшего на совещании доклада.

ИА «Орелград»