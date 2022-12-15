В Орле бизнесу предложили 38 вариантов типового устава

Наиболее популярным среди них оказался устав под номером 20.

Орловский бизнес оценил преимущества применения типового устава. Об этом завили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. Речь идет об определенном новшестве, которое становится все более популярным. Дело в том, что с ноября 2020 года вновь создаваемые и уже действующие общества с ограниченной ответственностью получили возможность работать по так называемому типовому уставу. Это облегчает для них процедуру регистрации и освобождает от необходимости тратить время и силы на разработку собственного уникального документа.

«Применение ООО типового устава имеет ряд преимуществ: экономит время на его составление и утверждение; при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капитала общества изменения в устав не вносятся, — уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС. — Типовой устав в регистрирующий орган не представляется, а при переходе Общества со своего собственного устава на типовой государственная пошлина не уплачивается».

К тому же у бизнеса имеется возможность очень широкого выбора. На сайте ФНС России даже был создан сервис с таким же названием: «Выбор типового устава». Он предлагает 36 вариантов типового устава. Чтобы выбрать наиболее подходящий, пользователю надо ответить на семь вопросов, после чего сервис сам автоматически подберет нужный устав. Согласно приведенной статистике, в Орловской области типовой устав применяют уже 155 юридических лиц. Самым популярным вариантом оказался типовой устав под номером 20, на котором остановили свой выбор 65 организаций.

Налоговики пояснили, что существует немало ключевых особенностей устава № 20. К их числу, например, относится право участника Общества выйти из него независимо от согласия других его участников; право продать свою долю в уставном капитале или ее часть одному или нескольким участникам Общества без согласия остальных участников; преимущественное право участников ООО на покупку доли или части доли своего партнера, который производит ее отчуждение третьим лицам; переход доли в уставном капитале компании к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников ООО и др. Добавим, что еще 31 орловская организация выбрала для себя вариант типового устава № 21, 20 компаний выбрали вариант № 23, а 16 – устав № 24.

ИА «Орелград»