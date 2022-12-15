В Орле назвали масштабы фальсификации продуктов

Вопросы пищевой безопасности обсудили в администрации региона.

Руководитель управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный выступил с довольно любопытным докладом на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Мероприятие прошло в стенах администрации региона. Краткий отчет о нем обнародовала пресс-служба ТУ Россельхознадзора. В частности, Евгений Черный рассказал присутствующим о том, что в текущем году в 74 бюджетных учреждениях Орловской области было отобрано 195 проб пищевой продукции, которые затем были исследованы экспертами в лабораторных условиях.

В результате в 31 пробе были выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности, то есть около 16 процентов исследованных проб проверку не выдержали. Например, в мясной продукции эксперты находили остаточное содержание лекарственных препаратов, листерию и занижение массовой доли мяса и жира в консервах. В молочной продукции выявляли растительные жиры, массовую долю сухого обезжиренного молочного остатка, сорбиновую кислоту, несоответствие жирно-кислотного состава этикетке, повышенную массовую долю микробной трансглутаминазы и дрожжи.

«Признаки фальсификации обнаружены в 16 пробах из 119-ти направленных на исследование (13,4 процента), — резюмируют в ТУ Россельхознадзора. — Во всех случаях выявления недоброкачественной и фальсифицированной пищевой продукции информируются бюджетные учреждения, поставщики, производители продукции, правоохранительные органы, принимаются меры административного воздействия. В частности, за нарушение технических регламентов к административной ответственности привлечены семь производителей, чья продукция поступала в бюджетные учреждения региона, в том числе два орловских предприятия».

Общая сумма наложенных на них штрафов составила 425 тысяч рублей. Кроме того, орловским производителям было объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и выдано три требования о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. Но и это еще не все. По мотивам лабораторных исследований у 13 производителей из разных регионов, чья продукция была поставлена в орловские бюджетные учреждения, было отозвано 16 деклараций о соответствии. Отметим, что в их числе оказались и три орловских предприятия, у которых было отозвано пять деклараций.

«Особое внимание в рамках обсуждения было уделено необходимости оформления электронных сопроводительных документов, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — Подводя итоги, председатель комиссии, губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил организовать строгий контроль за качеством продукции, поставляемой во все региональные учреждения социальной сферы».

ИА «Орелград»