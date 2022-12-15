В Орле в три раза возросла предельная плата за техосмотр транспортных средств

Для легковых автомобилей предельная плата увеличилась с 300 до 913 рублей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков увеличил предельную плату за технический осмотр транспортных средств более чем в три раза.

Так, владельцы легковых автомобилей, ранее платившие не более 300 рублей, будут платить до 913 рублей. Осмотр автобуса, ранее обходившийся не более чем 540 рублей, может теперь стоить 1563 рубля. Что касается обслуживания грузовиков, то стоимость их техосмотра может достигать 1966 рублей.

Услуга является обязательной для такси, автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, выпущенных более четырех лет назад.

ИА «Орелград»