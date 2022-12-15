В Орле запретили скатываться с несанкционированных горок

15.12.2022 | 16:29 Новости, Общество

О недопустимости катания на нелегальных горках напомнили силовики.

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу официально напомнили горожанам и гостям города об опасности и недопустимости катания на несанкционированных горках. Соответствующее обращение появилось на сайте регионального управления ГИБДД. Сообщается, что необходимые профилактические беседы с детьми проходят в рамках ежегодной акции «Безопасные горки».

«В ходе акции сотрудники отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Орлу напомнили детям об опасности развлечений вблизи проезжей части, особенно в зимнее время года, — следует из информации силового ведомства. — Полицейские объяснили ребятам, что катание с несанкционированных горок может быть опасно для их жизни и здоровья».

Поговорили полицейские и со взрослыми. Последним посоветовали как можно строже контролировать, где их дети проводят время, находясь на прогулке.

«Очень важно научить детей тому, что играть вблизи проезжей части опасно, — говорят в УГИБДД. — Ребенок может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сможет мгновенно остановить автомашину на скользкой дороге».

Кроме того, сотрудники полиции обратились к жителям всей Орловской области с призывом сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции (по телефонам: 72-90-00, 72-34-12) о потенциально опасных горках и склонах, съезд которых выходит на проезжую часть.

ИА «Орелград»

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