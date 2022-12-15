В Орловской области из-за снегопада были отменены 72 школьных автобуса

15.12.2022 | 18:02 Новости, Образование

В целях безопасности было решено оставить детей дома.

Вчера, 14 декабря, в Орловской области были отменены 72 школьных автобуса. Об этом сообщил Алексей Субботин, руководитель областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ на сегодняшнем совещании с губернатора с главами муниципалитетов.

Несмотря на закупку новой партии дорожно-строительной техники, оперативно ликвидировать последствия стихии не удалось. При этом, во Мценске, несмотря на недавнее начало зимнего сезона, уже возникли проблемы с нехваткой песко-соляной смеси.

В Орле, в свою очередь, проблемы возникли в Маслозаводском переулке в связи с движением крупногабаритного транспорта.

ИА «Орелград»

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