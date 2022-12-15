В Орловской области появились горячие линии по уборке снега

Вся имеющаяся техника мобилизована, но ресурсов все равно не хватает на ликвидацию последствий снегопада.

Орловские власти сообщили о появлении горячих линий, на которые можно сообщать о снежных завалах.

В результате масштабного снегопада дороги и улицы оказались в заснеженном состоянии. Не смотря на задействование всей имеющейся техники, быстро решить проблему не удалось. В настоящее время основное внимание уделяется уборке дорог, по которым ходит общественный транспорт. При этом, синоптики прогнозируют продолжение выпадения осадков.

По вопросам уборки дорог местного значения в муниципальных образованиях Орловской области можно обращаться по следующим телефонам:

г. Орел: 8-4862-43-22-12;

г. Ливны: 8-48677-7-19-34;

г. Мценск: 8-48646-2-50-30;

Болховский район: 8-48640-2-38-52;

Верховский район: 8-48676-2-34-40;

Глазуновский район: 8-48675-2-14-33;

Дмитровский район: 8-48649-2-21-37;

Должанский район: 8-48672- 2-16-70;

Залегощенский район: 8-48648-2-22-60;

Знаменский район: 8-48662-2-11-64;

Колпнянский район: 8-48674-2-17-21;

Корсаковский район: 8-48667-2-1191;

Краснозоренский район: 8-48663-2-10-30;

Кромской район: 8-48643-2-24-08;

Ливенский район: 8-48677-2-18-38;

Малоархангельский район: 8-48679-2-37-02;

Мценский район: 8-48646-2-33-41;

Новодеревеньковский район: 8-48678-2-15-50;

Новосильский район: 8-48673-2-11-88;

Орловский район: 8-4862-41-69-094

Покровский район: 8-48664-2-11-30;

Свердловский район: 8-48645-2-24-43;

Сосковский район: 8-48665-2-17-23;

Троснянский район: 8-48666-2-15-59;

Урицкий район: 8-48647-2-04-25;

Хотынецкий район: 8-48642-2-11-11;

Шаблыкинский район: 8-48644-2-10-37.

ИА «Орелград»