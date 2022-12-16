Аукционисты не сумели пустить с молотка орловский техникум

Приговоренное к приватизации учебное заведение осталось без покупателей.

Акционерное общество «Российский аукционный дом» подвело итоги аукциона по продаже государственного имущества Орловской области. Напомним, что эта компания из Питера по договору с властями региона организует подобные торги. В данном случае был организован аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. В один лот были объединены несколько объектов.

Речь идет о бывшем здании техникума, который работал в райцентре Хотынец на улице Пушкина. В состав лота, в частности, была включена учебная мастерская площадью 238,6 квадратных метров, начальная цена которой составляла 3,339 миллиона рублей. Объектом №2 было учебное здание площадью 2467,2 квадратных метров, оцененное в 19,7 миллиона рублей. Также в состав лота были включены гаражи площадью 309,4 квадратных метра и ценой 4,4 миллиона рублей и земельный участок площадью 10 568 квадратных метров ценой 3,752 миллиона.

Таким образом, начальная цена всего лота была установлена в размере 31,197 миллиона рублей на основании отчета независимого эксперта, который провел рыночную оценку. Кстати, все перечисленное имущество находится в государственной собственности Орловской области. На торги оно выставлялось в рамках программы приватизации. Заявки от потенциальных покупателей принимались круглосуточно, состав участников аукциона должен был быть определен 12 декабря. Однако согласно протоколу аукционной комиссии на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. В связи с этим он был признан несостоявшимся.

ИА «Орелград»