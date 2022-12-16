Два десятка орловцев переехали ради работы

В областной службе занятости подвели предварительные итоги года.

В 2022 году в Орловской области при помощи государственной службы занятости трудоустроились более 6,1 тысячи человек. Часть трудоустроенных граждан нашли работу после прохождения бесплатного профессионального обучения, направление на которое им выдала служба занятости. Об этом сообщает областное управление труда и занятости. Обучение предлагалось по 97 профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, и проводилось на базе 37 образовательных учреждений. В целом в текущем году его прошли более 1000 безработных.

«Двадцать один безработный получил услугу по содействию в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, — добавили в управлении. — Так, уволившийся по собственному желанию орловец переехал из областного центра в район, где работает в одной из строительных компаний. Одинокая мама из Орла временно трудоустроилась на одно из мценских сельхозпредприятий. Кассир, проработавший два года в Покровском районе, трудоустроился на частное предприятие общепита в Орловском муниципальном округе».

Рассказали в службе занятости и о том, что довольно часто безработным была необходима эмоциональная «подзарядка», чтобы избавиться от комплекса невостребованности после увольнений и длительных перерывов в работе. Такую «подзарядку» они получали в рамках программ по социальной адаптации и психологической поддержке. Например, центры занятости организовывали для безработных индивидуальные встречи с профессиональным психологом и психологические тренинги. В общей сложности за год эти услуги получили 1,8 тысячи человек.

ИА «Орелград»