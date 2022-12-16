«Комиссию по защите детей» создали в Мценске

Новый орган определит места, куда детям вход будет запрещен.

Глава Мценска Николай Кочетаев издал постановление о создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении на территории города Мценска мест, нахождение в которых детей не допускается. Подобные органы создаются сейчас в каждом муниципальном образовании Орловской области. В Орловском муниципальном округе, например, список мест, куда детям вход воспрещен, уже утвердили. Что касается Мценска, то комиссию возглавила Екатерина Павлова, заместитель главы администрации города по социальным вопросам.

В состав также включены представители районного отделения МВД, уголовно-исполнительной инспекции, комиссии по делам несовершеннолетних, центра занятости, районной больницы и др. Перед комиссией поставлено несколько задач. Первая — проведение оценки предложений, поступающих от граждан, юридических лиц и органов власти об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Комиссия также будет оценивать предложения по определению списка общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (или лиц, их заменяющих), а также лиц, проводящих мероприятия с участием детей. Вторая задача заключается в подготовке заключений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред детям. Новый коллегиальный орган получил право запрашивать необходимые материалы и информацию от структурных подразделений администрации Мценска, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, государственных органов и учреждений, общественных объединений.

Представителей всех этих организаций комиссия вправе привлекать к своей работе, равно как может заслушивать их доклады на своих заседаниях. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее половины ее персонального состава. Заключение принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих и оформляется протоколом. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председательствующий в заседании.

«Основаниями для признания мест, нахождение в которых детей не допускается, являются наличие признаков, которые могут причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, — говорится в тексте документа. — Предложения рассматриваются на заседании Мценского городского Совета народных депутатов при наличии заключения экспертной комиссии. Решение об определении на территории города Мценска мест, нахождение в которых детей не допускается, оформляется муниципальными нормативно-правовыми актами».

ИА «Орелград»