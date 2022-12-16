Орловцам рассказали, как правильно выбрать сладкий подарок

Новогодние рекомендации представил орловский Роспотребнадзор.

В преддверии празднования Нового года Управление Роспотребнадзора по Орловской области подготовило для жителей региона памятку с полезными рекомендациями по выбору качественных и, главное, безопасных сладких подарков. Список этих достаточно простых правил размещен на сайте ведомства. Специалисты, прежде всего, советуют обращать внимание на наличие маркировки. Она должна быть четкой, легко читаемой и содержащей информацию о продукте на русском языке: наименование продукции; наименование и место нахождения изготовителя; масса нетто; дата изготовления; срок годности; условия хранения; показатели пищевой ценности; состав; рекомендации и ограничения по использованию; единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза (ЕАС).

«К подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию о подарке, количестве конфет (поштучно) с указанием не только их названия, но и фабрик-изготовителей, — объясняют в Роспотребнадзоре. — Запрещено использовать в новогодних подарках скоропортящиеся продукты, такие как кремовые кондитерские изделия, творожные сырки, йогурты. При выборе подарка для детей предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел».

Не рекомендуется приобретать подарки с продуктами, в состав которых входят ядра абрикосовой косточки и арахис. Дело в том, что они являются сильными аллергенами. Не советуют эксперты покупать и карамель, включая леденцы. Обращают они внимание и на то, что на упаковке, предназначенной для пищевой продукции, должна быть нанесена пиктограмма в виде рюмки и вилки, обведенные в кружок.

«Если вы приобретаете новогодний подарок в мягкой игрушке, не забывайте, что эта игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов, — продолжают в Роспотребнадзоре. — В случае если игрушка находится в самом подарке, то она должна иметь собственную упаковку. Допускается наружное размещение игрушки пластмассовой без упаковки на упаковке пищевого продукта».

Орловцам напоминают и о том, что каждый потребитель на приобретенный новогодний подарок и игрушки, вложенные в подарок, может потребовать документы, свидетельствующие об их безопасности. Если у кого-то возникнут сомнения относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, то можно обратиться на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Орловской области по вопросам качества и безопасности детских товаров. Информацию о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» можно найти на сайте ведомства.

ИА «Орелград»