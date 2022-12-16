Озеленение Орла обойдется казне в 9 миллионов

Подрядчика на работы по охране зеленых насаждений ищет мэрия.

Администрация областного центра объявила тендер на оказание услуг по содержанию и охране зеленых насаждений на территории города Орла (в рамках программы благоустройства) на 2023 год. Контракт с победителем от имени города заключит МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Начальная цена контракта установлена в размере 9,113 миллиона рублей. Срок его действия рассчитан на весь будущий год. Оплатит работу подрядчика казна города Орла. Условия оказания услуг будут четко прописаны в контракте.

К слову, согласно местному законодательству, объектами зеленого хозяйства города Орла являются: зеленые насаждения, произрастающие на муниципальных землях и землях, государственная собственность на которые не разграничена; цветники; топиарные фигуры; городские леса (лесничество Заводского района «Лужки», лесничество «Андриабуж»). Перечень услуг по содержанию и охране зеленых насаждений на территории города Орла довольно широкий. Так, контрактом предполагается снос сухих и аварийных деревьев, а также уборка упавших деревьев – всего 1044 кубометров.

Особо отмечено, что «валка деревьев производится на основании разрешительных документов, выданных комиссией по зеленым насаждениям при территориальном управлении районов администрации города Орла. В дальнейшем заказчик перенаправляет в адрес исполнителя разрешительные документы на выполнение работ по валке аварийных деревьев». Это особенно важно на фоне последних скандалов, всколыхнувших Орел в связи с возмутившей горожан рубкой деревьев.

«Заказчик направляет исполнителю утвержденный план мероприятий работ с приложением актов обследования зеленых насаждений, разрешений на снос деревьев, их фотографии, а также заявки на уборку упавших деревьев, — будет отмечено в контракте. — При необходимости заказчик информирует администрацию города Орла о необходимости издания постановления о временном отключении электроэнергии, ограничении движения транспортных средств».

Также условиями сделки предусмотрена обрезка крон 150 деревьев под естественный вид с вышки телескопической, просто обрезка деревьев – 1950 штук, расчистка городских территорий от мелколесья (минимальный объем – 10 тысяч квадратных метров), посадка рассады 26 200 тюльпанов, стрижка живой изгороди (13 333 штук), содержание, установка и демонтаж топиарных фигур, посадка деревьев (450 штук), проведение мероприятий по охране, защите городских лесов (лесничество «Андриабуж» — 420 га, лесничество Заводского района «Лужки» — 270 га), создание и обновление там минерализованных полос. Также предполагается ежедневное наземное патрулирование городских лесов с целью предупреждения и пресечения, оперативного обнаружения возгораний и лесных пожаров. Подрядчик также будет обязан вести общий надзор за санитарным состоянием лесничеств, появлением вредителей и болезней леса, загрязнений и иных негативных воздействий.

ИА «Орелград»