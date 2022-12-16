Реестр имущества Орловской области будет конфиденциальным

Новые правила ведения реестра утвердил глава региона.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок учета имущества и ведения реестра имущества Орловской области». Речь в документе идет как о движимом, так и о недвижимом имуществе, в том числе о служебном автотранспорте высокопоставленных чиновников областной администрации. Предыдущий порядок ведения подобного реестра был утвержден в 2017 году постановлением правительства Орловской области, но теперь Клычков признал его утратившим силу.

Новый порядок не распространяется на учет находящихся в собственности Орловской области природных ресурсов и объектов, музейных предметов и коллекций, включенных в состав Музейного фонда Орловской области, документов областных архивного и библиотечного фондов, средств регионального бюджета, а также ряда других объектов. Реестр ведется на электронном носителе, хранится и обрабатывается с соблюдением требований информационной безопасности, обеспечивающих конфиденциальность, целостность, доступность, подотчетность, аутентичность и достоверность информации.

В целях предотвращения утраты сведений реестра чиновники обязаны делать резервные копии, которые должны храниться в «местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналами, с соблюдением условий и требований, предусмотренных для оригиналов». Внесение сведений об объектах учета в реестр осуществляется на основании актов правительства страны и правительства Орловской области, ведомственных приказов и актов инвентаризации, вступивших в законную силу судебных решений о признании права государственной собственности Орловской области на объекты движимого и недвижимого имущества.

Ежегодно до 1 апреля сведения реестра будут актуализировать, но по состоянию на 1 января текущего года. Новые правила четко указывают, какие именно сведения должны вноситься в реестр. Например, для объектов движимого имущества это: наименование, тип объекта, реестровый номер, первоначальная стоимость, остаточная стоимость и количество объектов. Для автотранспорта: номер государственной регистрации в Госавтоинспекции, основание нахождения объекта у правообладателя.

ИА «Орелград»