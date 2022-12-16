Стало известно, во сколько обойдется содержание набережных Орла

Мэрия ищет подрядчика на весь следующий год.

Администрация города Орла организовала проведение закупки, победитель которой получит контракт на оказание услуг по санитарному содержанию и уборке набережных рек Ока и Орлик. Сам контракт будет подписан МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Это же учреждение будет следить за качеством, своевременностью и полнотой работ со стороны подрядчика. Соответственно, через него казенные деньги будут проходить их бюджета города в кассу подрядчика. Кстати, начальная цена закупки составляет 5,468 миллиона рублей.

В основу условий контракта легли требования положения о содержании набережных, действующие в городе. Согласно им, качество оказанных услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным санитарным правилами и нормами СанПиН, а также «Правилам благоустройства территории муниципального образования город «Орел» и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Рабочий персонал должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть чистой, опрятного вида. Оказываемые услуги должны обеспечивать чистоту от всякого вида загрязнений, включая: листву, навалы мусора, несанкционированные свалки мусора, скошенной травы, древесной щепы, бытового мусора, снега, наледи и иного вида загрязнения.

Контрактом предусмотрено проведение двух видов уборки. Так, летняя уборка включает в себя подметание дорожек и тротуаров вручную и при помощи уборочной техники, подметание ступней и сходов во всю ширину, включая труднодоступные места. Предусмотрена очистка газонов от случайного мусора (тут понимается сбор случайных предметов: бумажки, сломанные ветки и сучья). Кстати, уборщикам запрещается сбрасывать на цветники и газоны подметенный мусор. Летняя мойка территории тротуароуборочной машиной должна выполняться на всю ширину тротуаров.

В зимний период запрещается отставлять навалы снега на территории набережных рек Ока и Орлик. Обработка противогололедными материалами (ПГМ) должна начинаться с появлением гололеда, а в случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда – до начала выпадения осадков. Посыпка территории ПГМ тротуароуборочными машинами также осуществляется на всю ширину тротуаров, исключая труднодоступные места для прохождения уборочной техники. Труднодоступными местами для уборочной техники являются места примыкания к бортовому камню, урнам, скамьям и т.д. Там работы проводятся вручную.

Напомним, что раньше вопросами содержания набережных занималось муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». К нему по этому поводу возникало немало нареканий. Памятна, например, проверка, проведенная в прошлом году аудиторами городской Контрольно-счетной палаты. Они установили, что общая сумма неправомерных расходов бюджета города Орла на содержание и уборку набережных рек Ока и Орлик за проверенный период составила 657,56 тысячи рублей, в том числе: за 2020 год — 609,96 тысячи, за первое полугодие 2021 года — 47,6 тысячи рублей. Также тогда было установлено, что МКУ «УКХ г. Орла» «не осуществляет достоверный учет и контроль за имуществом, переданным ему в оперативное управление; не владеет полной, актуальной, взаимоувязанной информацией о наименовании муниципального имущества и его характеристиках (данные об общей площади скверов, парков, зеленых зон и набережных, площади газонов, твердого покрытия и др.)».

ИА «Орелград»