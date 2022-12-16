Сына депутата Орловского облсовета будут судить за мошенничество

На скамье подсудимых 33-летний Евгений Захаров.

Мужчина является сыном депутата Орловского областного Совета от КПРФ Геннадия Захарова. Народный избранник отказался комментировать журналистам поведение отпрыска, сообщают «Орловские новости».

8 декабря СУ СК России по Орловской области сообщил, что в суд с обвинительным заключением передано дело 40-летнего и 33-летнего жителей Ливен. Старший обвиняется в мошенничестве и присвоении, младший — только в мошенничестве. Летом 2017 года они получили в одном из ломбардов 330 тысяч, указав как залог несколько автомобилей. Документы о собственности были фиктивными. Краткосрочные займы не были погашены. Кроме того, 40-летний присвоил и продал чужую машину. А также взял деньги за ремонт другого авто и не провел работы.

ИА «Орелград»