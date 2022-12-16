Тарифы на орловские штрафстоянки вырастут с 1 января

Цены на услуги будут увеличены по просьбе владельцев таких стоянок.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области планирует внести изменения в собственный приказ, изданный 10 июня 2022 года. Тем документом были установлены тарифы на перемещение транспортных средств на специализированную стоянку и хранение их там. Иными словами, речь идет о стоянках, которые в народе называют «штрафными». Туда эвакуируют автотранспорт, а тарифы на услуги по эвакуации и хранению регулирует государство.

В этом году тарифы в Орловской области уже пересматривались в связи с тем, что их теперь можно утверждать на период от одного до пяти лет. Причем при установлении указанных тарифов впервые, срок их действия не должен превышать три года, но окончание их действия должно совпадать с окончанием календарного года. Долгосрочные тарифы (сроком действия три года и более) подлежат ежегодной корректировке, которая осуществляется методом индексации.

Минувшим летом тарифы уже были установлены на 2022, 2023 и 2024 годы. Однако высокая инфляция и обновленные прогнозы по ней на будущий год вынудили чиновников вновь пересмотреть расценки. Причем, как следует из пояснений регионального управления по тарифам, попросили об этом сами предприниматели. Специализированные организации обратились в управление с заявлением о корректировке уже установленных тарифов с учетом новых индексов потребительских цен, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Это означает, что с 1 января 2023 года рост тарифов на данные услуги будет чуть выше, чем предполагалось минувшим летом. Например, действующий тариф на перемещение задержанного транспортного средства на стоянку составляет 1629,85 рубля плюс 30,5 рубля за каждый «лишний» километр. Поясним, что 1629,85 рубля – это стоимость перемещения задержанного транспортного средства в границах городского округа, городского или сельского поселения до ближайшей специализированной стоянки, а 30,5 рубля – стоимость перемещения за пределами поселения от места задержания транспортного средства до границ города или села.

С 1 января 2023 года данный тариф увеличится до 1727,64 рубля (плюс 30,5 рубля за каждый дополнительный километр), а с 1 января 2024 года – до 1803,84 (плюс все те же 30,5 рубля). Расценки на хранение задержанного транспортного средства по-прежнему будут зависеть от их вида. Так, действующий тариф для транспортных средств категории А составляет 25,25 рубля в час. В 2023 году он составит 26,77, а в 2024 году – 28,03 рубля в час. Для транспортных средств категории В и D массой до 3,5 тонны тарифы в ближайшие два года составят 53,53 и 56,06 рубля в час; категории В и D, массой более 3,5 тонны, С и Е – 107,06 и 112,09 рубля в час; негабаритных транспортных средств — 160,59 и 168,14 рубля в час. Добавим, что проект приказа пока проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Вступить в силу он должен с 1 января 2023 года.

ИА «Орелград»